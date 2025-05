Suíça ultrapassa UE na fila de acordos comerciais com os EUA, dizem assessores de Trump

Em abril, os EUA impuseram tarifas de 31% à Suíça, em comparação com 20% na União Europeia e 10% no Reino Unido. A decisão surpreendeu as autoridades suíças, e grandes empresas do país se comprometeram a investir pesadamente nos Estados Unidos.

"O Reino Unido e a Suíça passaram para a frente da fila para acordos comerciais, mas a União Europeia tem sido muito mais lenta", disse Bessent.

O secretário estava respondendo a uma pergunta em uma coletiva de imprensa em Genebra sobre o futuro da Suíça como intermediária, em meio a percepções de que sua neutralidade está mudando e os países do Golfo estão se mobilizando.

A UE sugeriu que não será pressionada a aderir a um acordo tarifário injusto com os EUA e propôs potenciais contramedidas. O Reino Unido fechou na semana passada um acordo comercial rápido, porém limitado, com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Suíça há muito tempo busca atuar como construtora de pontes durante crises internacionais, mas analistas disseram que ela fez um esforço especial desta vez, apontando para a escolha íntima do local para as negociações na residência privada de seu embaixador na ONU.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, disse que grande parte das negociações com os chineses foram realizadas nos jardins sombreados da opulenta vila do século 18 com vista para o Lago Genebra.