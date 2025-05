Taxas dos DIs acompanham Treasuries e sobem após acordo comercial entre EUA e China

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,6%, em alta de 10 pontos-base ante 13,498% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,65%, ante 13,549%.

No fim de semana Estados Unidos e China chegaram a um acordo tarifário durante as negociações de autoridades em Genebra, na Suíça, mas foi nesta segunda-feira que os detalhes foram divulgados.

Os EUA reduzirão as tarifas extras impostas às importações chinesas em abril deste ano de 145% para 30%, enquanto as taxas chinesas sobre as importações dos EUA cairão de 125% para 10%, informaram os dois países. As novas medidas ficarão em vigor por 90 dias.

O alívio trazido pelo acordo fez investidores reduzirem posições em ativos de segurança, como os títulos norte-americanos e moedas como o iene e a libra, e buscarem ativos mais arriscados, como ações.

Com a venda de títulos, os rendimentos dos Treasuries avançaram, o que se refletiu na alta das taxas dos DIs no Brasil. O movimento esteve em sintonia com a alta do dólar ante o real -- também reação ao acordo comercial entre EUA e China.

Às 9h05 -- logo após a abertura -- a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu o maior valor da sessão, de 14,10%, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste de sexta-feira.