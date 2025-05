Telefônica Brasil lucra R$1,06 bi no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil registrou lucro líquido de R$1,06 bilhão no primeiro trimestre, crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado e em linha com a média das estimativas de analistas compiladas pela LSEG.

O Ebitda da empresa de telecomunicações, dona da Vivo, subiu 8,1% entre janeiro a final de março em base anual, para R$5,7 bilhões, enquanto analistas apontavam, em média, um Ebitda de R$5,6 bilhões, ainda segundo dados da LSEG.