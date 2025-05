Traders rebatizam petróleo venezuelano enviado à China como brasileiro, dizem fontes e rastreadores

Desde julho de 2024, no entanto, traders também têm rebatizado o petróleo venezuelano como sendo do Brasil. Isso permitiu que navios-tanque navegassem diretamente da Venezuela para a China, evitando a parada nas águas da Malásia e encurtando a viagem em cerca de quatro dias.

Washington impôs sanções às exportações de energia venezuelanas desde 2019 para reduzir a receita de exportação de petróleo que financia o governo do presidente Nicolas Maduro, que está no poder há mais de uma década com eleições que, segundo observadores, foram fraudulentas.

Maduro e seu governo rejeitaram as sanções impostas pelos Estados Unidos e por outros países, dizendo que são medidas ilegítimas que equivalem a uma "guerra econômica" e que foram criadas para paralisar a Venezuela.

Desde que as sanções entraram em vigor, comerciantes de petróleo têm transferido petróleo de um navio para outro no mar para disfarçar a origem do petróleo bruto venezuelano antes de ser enviado para a China, que é o maior importador de petróleo bruto do mundo.

Mais recentemente, transportadores adulteraram o sinal de localização dos navios-tanque para fazer parecer que os navios estão partindo de portos brasileiros quando, na verdade, estão partindo da Venezuela, de acordo com dados marítimos, imagens de satélite e fotos da costa compiladas e analisadas pelo serviço de monitoramento TankerTrackers.com. Essa prática é conhecida como "spoofing".

De acordo com dados da alfândega chinesa, a China importou cerca de 2,7 milhões de toneladas, ou 67.000 barris por dia (bpd), de mistura de betume do Brasil entre julho de 2024 e março de 2025, no valor de US$1,2 bilhão.