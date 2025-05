Transpetro amplia prazo para receber propostas para aquisição de navios gaseiros até 23 de junho

A data original para recebimento de propostas era 19 de maio e a mudança atende a pedido de empresas, disse a companhia, destacando ainda que demais cronogramas divulgados no lançamento do edital, em meados de abril, seguem mantidos sem alteração.

A licitação é voltada para a contratação de embarcações com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos e faz parte do Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, que teve início em julho do ano passado e viabilizou a contratação de quatro navios da classe handy em janeiro deste ano.

A Transpetro reiterou que, com a nova contratação, a frota de gaseiros da Transpetro vai ser ampliada de seis para 14 embarcações, o que elevará a capacidade total de transporte de 36 mil metros cúbicos para até 115 mil metros cúbicos.

Com as iniciativas, a Transpetro e a Petrobras buscam revitalizar a indústria naval brasileira, a pedido do presidente Luiz Inácio da Silva, que conta com a petroleira estatal para reforçar a economia e a geração de empregos.