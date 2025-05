Trump assinará decreto sobre preços de medicamentos, prometendo cortes de 59%

Os EUA pagam os preços mais altos por medicamentos prescritos, geralmente quase três vezes mais do que outros países desenvolvidos. Trump tentou, em seu primeiro mandato, alinhar os EUA com outros países, mas foi impedido pelos tribunais.

Os fabricantes de medicamentos estão esperando um decreto com foco no Medicare, o programa federal de seguro de saúde para pessoas com 65 anos ou mais e deficientes, de acordo com quatro lobistas do setor farmacêutico que disseram ter sido informados pela Casa Branca.

A Reuters informou anteriormente que essa política estava sendo considerada.

"Os preços dos medicamentos serão reduzidos em 59%", escreveu Trump em letras maiúsculas no Truth Social.

Ao contrário da maioria dos países que negociam com as empresas os preços pagos pelos medicamentos, os EUA têm limitado as negociações diretas e dependem de gerentes privados de benefícios farmacêuticos para negociar preços em planos de seguro.

A Lei de Redução da Inflação, do ex-presidente Joe Biden, permitiu que o governo começasse a negociar o preço de seus medicamentos mais caros.