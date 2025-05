UE avalia impacto do acordo comercial EUA-Reino Unido sobre UE e comércio global

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia está analisando o acordo comercial firmado na semana passada entre os Estados Unidos e o Reino Unido quanto às implicações para a União Europeia, bloco formado por 27 países, e para o comércio global, disse o comissário econômico europeu, Valdis Dombrovskis, nesta segunda-feira.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo para reduzir as tarifas sobre alguns produtos na última quinta-feira, com a redução das taxas norte-americanas sobre carros e aço e com os dois lados obtendo melhor acesso aos mercados agrícolas.

"No momento, estamos analisando atentamente o conteúdo... para avaliar suas... implicações potenciais, particularmente no que diz respeito a quaisquer efeitos sobre os interesses da UE ou sobre o ambiente comercial global mais amplo", disse Dombrovskis.