Unidades da LWSA firmam parceria para o TikTok Shop

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As unidades da companhia de serviços de tecnologia LWSA Bling e Tray firmaram parceria estratégica com o TikTok, da chinesa ByteDance, para o lançamento do TikTok Shop no Brasil, a loja de comércio eletrônico da companhia popular por seus vídeos curtos, informou a LWSA nesta segunda-feira.

O Bling é um sistema de gestão (ERP) voltado para micro e pequenas empresas que oferece soluções como emissão de notas fiscais, controle de estoque, integração com marketplaces e plataformas de e-commerce, enquanto a Tray apoia a criação e o escalonamento de lojas virtuais, com recursos de personalização, integração com canais de venda e outras ferramentas.