Vendas de carros na China crescem pelo 3º mês seguido em abril

SHENZHEN, China (Reuters) - As vendas de automóveis na China em abril aumentaram pelo terceiro mês seguido, subindo 14,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As vendas de veículos de passageiros totalizaram 1,78 milhão de unidades no mês passado e, nos primeiros quatro meses de 2025, aumentaram 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 6,97 milhões de unidades, segundo dados da Associação de Veículos de Passageiros da China (CPCA) divulgados no domingo.

As vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in aumentaram 33,9% em relação ao ano anterior, representando 50,8% do total de vendas de carros no mês passado na China.