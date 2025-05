Vendas de cimento caem em abril e desaceleram alta no ano, diz Snic

Por dia útil, a venda de cimento caiu 4,1% em abril sobre março, avançando 5,8% ante abril do ano passado, para 236,8 mil toneladas, segundo o sindicato dos fabricantes.

O resultado positivo do acumulado do ano é atribuído pela entidade ao aquecimento do mercado de trabalho e renda da população, além da melhora das expectativas para os próximos meses, citou o Snic

"A ampliação da Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, voltada para famílias de classe média, que entra em vigor em maio, chega em um momento oportuno para avançar em meio aos atuais desafios", afirmou o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna, no comunicado.

"Desde sua retomada, o programa se mostrou bem-sucedido com a meta de entregar 2 milhões de unidades em quatro anos, o que resultará na demanda de 10 milhões de toneladas de cimento nesse período", acrescentou.

Por região, as vendas de cimento em abril sobre um ano antes cresceram com exceção de Sul (-1,1%) e Sudeste (-7,8%), subindo 3,1% no Nordeste, 3,8% no Norte e ficando praticamente estáveis no Centro-Oeste, segundo os dados do Snic.