Vendas no varejo registram alta de 6,1% em abril, aponta IGet

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro subiram 6,1% em abril em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o índice IGet, desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Mas na comparação com março, o indicador apresentou recuo de 0,4%, mostraram os dados divulgados nesta segunda-feira.

Os dados na categoria "serviços às famílias", que inclui serviços de alojamento e alimentação, tiveram um declínio de 7,2% ano a ano em abril, o quarto resultado negativo nesta base de comparação, e leve queda de 0,1% ante março.