S&P 500 salta para máxima de dois meses após trégua tarifária entre EUA e China

A maioria das megacaps saltava, com a Nvidia subindo 4% e a Tesla ganhando 4,7

As ações da Apple avançavam 4,9% depois que uma reportagem disse que a empresa está considerando aumentar os preços de sua linha de outono (no Hemisfério Norte) do iPhone.

"O mercado precisa se recalibrar para o que parecia antes do 'Dia da Libertação' e isso parece ser uma economia em crescimento", disse Thomas Hayes, presidente da Great Hill Capital LLC.

Os anúncios de tarifas do presidente Donald Trump em 2 de abril aumentaram os temores de uma recessão global e forçaram muitas empresas a suspender grandes decisões de gastos.

No entanto, desde então, balanços positivos, a postura mais branda de Trump e um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido ajudaram o S&P 500 e o Nasdaq a apagar todas as perdas sofridas após 2 de abril. O Dow Jones também recuperou quase todas as suas quedas.

Todos os 11 subsetores do S&P 500 eram negociados em alta, com o setor de bens de consumo discricionário liderando os ganhos com um salto de 5,2%.