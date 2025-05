Wall Street avança após trégua tarifária entre EUA e China

Por Sinéad Carew e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os três principais índices de Wall Street registraram forte alta nesta segunda-feira, com o índice S&P 500 atingindo seus níveis mais altos desde o início de março, conforme um acordo entre os Estados Unidos e a China para reduzir temporariamente as tarifas trouxe algumas esperanças para a atenuação de uma guerra comercial global, que o presidente norte-americano, Donald Trump, desencadeou no início de abril.

Os EUA e a China anunciaram nesta segunda-feira que reduzirão as tarifas um sobre o outro por 90 dias. Os EUA disseram que diminuirão as tarifas impostas sobre as importações chinesas de 145% para 30%, enquanto a China disse que baixará as taxas sobre importações dos EUA de 125% para 10%.