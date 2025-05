Ação da Natura avança forte com resultado melhor

A Natura&Co Latam fechou os primeiros três meses do ano com margem Ebitda recorrente de 15%, de 9,6% no quarto trimestre, reflexo da perfomance nos países da Onda 2 (projeto de integração das marcas Natura e Avon na América Latina) e melhora nas despesas gerais e administrativas em relação à receita.

Às 10h55, as ações na Natura&Co subiam 5,75%, a R$9,93, entre os destaques positivos do Ibovespa, que avançava 0,94%. Na máxima até o momento, os papéis chegaram a R$10,09.

"Reforço o nosso compromisso e confiança na jornada de expansão de margem recorrente ano contra ano", afirmou o presidente-executivo da companhia, João Paulo Ferreira, em conferência de resultados, a primeira após os acionistas da empresa aprovarem o processo de incorporação da Natura&Co pela Natura Cosméticos, que deve ser concluído em algumas semanas.

"O processo de simplificação e continua a ser uma prioridade para a companhia", afirmou, acrescentando que a companhia continua "acelerada" com a reestruturação da Avon Internacional, com uma equipe dedicada explorando alternativas estratégicas.

O executivo disse que objetivo da Natura com a restruturação da Avon Internacional é que a operação deixe, a médio prazo, de consumir caixa, mas isso não deve acontecer em 2025. "É improvável zerar o consumo dentro deste ano, mas a expectativa é que haja uma redução", acrescentou.

As medidas de reestruturação da Avon Internacional, segundo a empresa, incluem redução de cerca de 1.100 funcionários ou 25% do total da equipe e ações agressivas de corte de custos, que começaram no primeiro trimestre, com o pico desse impacto esperado entre o segundo e o terceiro trimestres.