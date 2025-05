Ações europeias avançam pelo quarto dia conforme dados de inflação dos EUA são avaliados

O índice atingiu o ponto mais alto da sessão após uma leitura de inflação mais branda do que o esperado nos EUA, mas ainda prevaleceu alguma cautela, já que o relatório ainda não capturou o impacto das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Temos uma situação em que todos estão presumindo que o que estamos vendo no momento não é o que veremos daqui a alguns meses", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

"Investidores vão analisar o relatório com certa cautela."

As ações globais subiram na segunda-feira depois que Pequim e Washington concordaram com uma pausa de 90 dias na maioria das tarifas impostas entre si em abril, dando alívio a investidores preocupados com a possibilidade de a guerra comercial causar uma recessão global.

As ações europeias têm recuperado grande parte das perdas induzidas pelas tarifas impostas por Trump no mês passado, mas as preocupações com o aumento das taxas que pesam sobre o crescimento global ainda permanecem.

"Depois que a euforia inicial passou, investidores agora estão analisando as letras pequenas e entendendo que, embora as tarifas tenham sido reduzidas nesse período de 90 dias, elas ainda estão muito acima do que estavam no início do ano", disse Hewson.