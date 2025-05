Expectativas desancoradas demandam aperto maior e por mais tempo nos juros, diz BC

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Todos os integrantes da diretoria do Banco Central avaliam que, em um ambiente de expectativas de mercado desancoradas, é necessária uma restrição monetária maior e por mais tempo do que o apropriado em outro momento, mostrou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

A ata destacou que o cenário de incerteza ampliou tanto as chances de alta quanto as de baixa para a inflação, com a diretoria debatendo se o balanço de riscos para os preços à frente ainda se mantinha levemente assimétrico, mas menos assimétrico do que na reunião anterior, ou se já se podia defini-lo como neutro.