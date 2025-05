BCE defenderá políticas de estímulo anteriores na revisão de sua estratégia

Conversas com as autoridades do BCE sugerem que o banco central da zona do euro endossará amplamente suas medidas anteriores, fazendo apenas pequenas alterações em um documento de estratégia que foi atualizado pela última vez há quatro anos. Ele fará poucas ou nenhuma crítica às medidas tomadas durante o súbito aumento da inflação observado em 2021-22.

Em particular, o BCE deve manter uma referência à necessidade de uma ação "especialmente enérgica ou persistente" - um sinônimo de afrouxamento quantitativo para a compra de títulos e outras medidas de estímulo - quando a inflação e as taxas de juros estiverem baixas, disseram as fontes. Elas pediram para não serem identificadas porque o trabalho de revisão ainda está em andamento.

Um porta-voz do BCE não quis comentar.

O presidente do banco central da Bélgica, Pierre Wunsch, disse que o BCE deveria discutir a eliminação dessa cláusula. Seu colega holandês Klaas Knot e a alemã Isabel Schnabel, membro do Conselho do BCE, argumentaram que as compras de títulos deveriam ser usadas com mais parcimônia no futuro, alegando que curtos períodos de afrouxamento quantitivo são eficazes, mas que períodos longos se tornam muito caros.

As autoridades receberam um documento preliminar de estratégia em um retiro no Porto em 6 e 7 de maio e fizeram sugestões de possíveis mudanças que serão incorporadas nas próximas semanas, disseram as fontes. É provável que o documento seja finalizado em meados do ano.

No Porto, a equipe do BCE apresentou uma análise sobre os efeitos das políticas de estímulo do banco central, concluindo que esses programas foram benéficos e devem continuar a fazer parte das ferramentas do BCE no futuro.