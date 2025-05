BNP Paribas eleva projeções de crescimento do Brasil em 2025 e 2026

Na segunda-feira, os EUA e a China concordaram em reduzir as tarifas sobre as importações um do outro por 90 dias, com os EUA reduzindo suas taxas sobre produtos chineses de 145% para 30% e a China cortando as tarifas sobre as importações dos EUA de 125% para 10%.

Depois disso, instituições financeiras reduziram suas previsões de recessão para os Estados Unidos.

No estudo, o BNP avalia que, em um cenário de recessão dos EUA, o crescimento do Brasil seria de 2,0% em 2025 e de 0,8% em 2026. Em um cenário de estagflação, as estimativas ficariam em 2,3% e 1,1% respectivamente.

(Por Camila Moreira)