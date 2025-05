China promete US$9 bi em novos créditos à América Latina

"A China e os países da América Latina e do Caribe são membros importantes do Sul Global. A independência é nossa gloriosa tradição, o desenvolvimento e a revitalização são nossos direitos naturais, e a equidade e a justiça são nossa busca comum", disse Xi.

Xi prometeu aos líderes, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o colega colombiano Gustavo Petro, que a China também importará mais da América Latina e incentivará as empresas chinesas a aumentar os investimentos.

O Fórum ocorre no momento em que muitos países da América Latina e do Caribe buscam negociar melhores termos comerciais com os Estados Unidos, após as tarifas do "Dia da Libertação" do presidente Donald Trump.

Xi reiterou a oposição da China às taxas, enquanto o presidente brasileiro pediu que a região não se torne excessivamente dependente das principais economias do mundo.

"É importante que a gente compreenda. Não depende de ninguém. Não depende do presidente Xi Jinping. Não depende dos Estados Unidos. Não depende da União Europeia. Depende, pura e simplesmente, se a gente quer ser grande ou a gente quer continuar pequeno", disse Lula.

O Brasil, por exemplo, tem se alinhado mais estreitamente com a China, sentindo uma oportunidade de vender mais produtos agrícolas para o maior importador de alimentos do mundo, à medida que as compras dos EUA diminuem.