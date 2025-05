China suspende proibição de entregas de jatos Boeing com arrefecimento de guerra tarifária, diz Bloomberg News

(Reuters) - A China retirou a proibição de que as companhias aéreas do país recebam aviões Boeing depois que os Estados Unidos e o país asiático acertaram acordo com para redução temporária de tarifas de importação, publicou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Autoridades em Pequim começaram a informar às companhias aéreas domésticas e agências governamentais nesta semana que as entregas de aeronaves fabricadas nos EUA podem ser retomadas, disse a Bloomberg.

No mês passado, pelo menos três jatos no centro de entregas da Boeing na China foram repatriados pela Boeing para os Estados Unidos.