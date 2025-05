Dólar à vista fecha em baixa de 1,33%, a R$5,6075 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em queda firme no Brasil, se reaproximando dos R$5,60, com as cotações acompanhando o recuo quase generalizado da moeda norte-americana no exterior após a divulgação de dados de inflação favoráveis nos EUA.

Os ganhos do petróleo e do minério de ferro nos mercados internacionais, pelo segundo dia consecutivo, também deram suporte ao real.

O dólar à vista fechou em baixa de 1,33%, aos R$5,6075. No mês, a divisa acumula recuo de 1,21%.