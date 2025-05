EUA cortam tarifa "de minimis" sobre remessas da China para 54% em meio à trégua comercial

Por Farah Master

HONG KONG (Reuters) - Os Estados Unidos reduzirão a tarifa sobre remessas de baixo valor vindas da China, segundo um decreto da Casa Branca na segunda-feira, reduzindo ainda mais a escalada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O alívio tarifário vem na esteira do anúncio de Pequim e Washington de uma trégua em sua disputa comercial após as discussões do fim de semana em Genebra, com ambos os lados concordando em retirar a maior parte das tarifas impostas sobre os produtos um do outro desde o início de abril.