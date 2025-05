Hapvida dispara após resultado acima do esperado no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Hapvida disparavam nesta terça-feira, após a operadora de saúde reportar lucro líquido ajustado de R$416,4 milhões no primeiro trimestre de 2025, acima de expectativas no mercado.

Analistas da Genial destacaram que a companhia manteve uma geração de caixa robusta e terminou o trimestre com alavancagem abaixo de 1,0 vez dívida líquida/Ebitda, "mostrando solidez financeira para seguir com o plano de longo prazo".

Também citaram que a gestão da Hapvida destacou a conclusão da maior integração sistêmica da história da companhia, reforçando o compromisso com a captura de sinergias operacionais.