Ibovespa renova máxima histórica e ronda 139 mil pontos

- VALE ON avançava 1,29%, ainda embalada pelo alívio em preocupações sobre uma recessão da economia global após a trégua comercial entre Estados Unidos e China. Em Dalian, na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado encerrou as negociações do dia com alta de 1,06%, a 714,5 iuans (US$99,34) a tonelada. No início da sessão, atingiu seu maior valor desde 24 de abril, a 727 iuans.

- PETROBRAS PN subia 0,76%, um dia após reportar lucro líquido de R$35,21 bilhões no primeiro trimestre, alta de 48,6%, com impactos positivos de natureza contábil, inclusive relacionados ao câmbio. A estatal também aprovou um pagamento de R$11,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio intercalares, enquanto a administração disse que focará em austeridade e controle de custos diante de queda do petróleo.

- BRADESCO PN valorizava-se 2,01%, com os bancos retomando o viés positivo após fraqueza na véspera. ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 1,29%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 1,69%, SANTANDER BRASIL UNIT mostrava acréscimo de 1,04% e BTG PACTUAL UNIT avançava 1,36%.

- BRAVA ENERGIA ON cedia 1,4%, tendo também o balanço do primeiro trimestre de pano de fundo, com lucro líquido revertendo prejuízo apurado um ano antes. O Ebitda ajustado, porém, retraiu 14%, para R$1,07 bilhão, e a margem encolheu de 44% para 37,2%.