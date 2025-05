Ibovespa renova máximas históricas com apoio de Vale e Petrobras

Pesquisa do BofA Data Analytics de maio com gestores na América Latina também mostrou um visão mais positiva para a bolsa brasileira, com 43% dos participantes enxergando o Ibovespa acima de 140 mil pontos no final de 2025, contra 18% no levantamento do mês anterior.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 1,64%, ainda embalada pelo alívio em preocupações sobre uma recessão da economia global após a trégua comercial entre Estados Unidos e China. Em Dalian, na China, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado encerrou as negociações do dia com alta de 1,06%, a 714,5 iuanes (US$99,34) a tonelada. No início da sessão, atingiu seu maior valor desde 24 de abril, a 727 iuanes.

- PETROBRAS PN avançou 1,52%, um dia após reportar lucro líquido de R$35,21 bilhões no primeiro trimestre, alta de 48,6%, com impactos positivos de natureza contábil, inclusive relacionados ao câmbio. A estatal também aprovou um pagamento de R$11,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio intercalares, enquanto a administração disse que focará em austeridade e controle de custos diante de queda do petróleo.

- BRADESCO PN valorizou-se 2,15%, com os bancos retomando o viés positivo após fraqueza na véspera e fortalecendo o Ibovespa. ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,23%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 2,03%, SANTANDER BRASIL UNIT terminou com acréscimo de 1,81% e BTG PACTUAL UNIT encerrou com elevação de 2,01%.

- HAPVIDA ON disparou 11,3%, após a operadora de planos de saúde reportar lucro líquido ajustado no primeiro trimestre acima das expectativas no mercado. Analistas da Genial destacaram que a companhia manteve uma geração de caixa robusta e terminou o trimestre com alavancagem abaixo de 1,0 vez dívida líquida/Ebitda, "mostrando solidez financeira para seguir com o plano de longo prazo".