Ibovespa renova máximas históricas com blue chips e Hapvida em destaque

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou nesta terça-feira, renovando máximas históricas e ultrapassando os 139 mil pontos pela primeira vez, endossado pelas blue chips Vale e Petrobras, em dia marcado pela repercussão de uma bateria de resultados, com destaque para Hapvida e Natura&Co.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou o pregão com ganho de 1,79%, a 139.007,04 pontos, novo topo histórico de fechamento, de acordo com dados preliminares, marcando 139.418,97 no melhor momento, recorde intradia, e 136.549,79 na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$24,4 bilhões antes dos ajustes finais.