Incertezas comerciais reduzem crescimento e inflação no curto prazo, diz Knot, do BCE

AMSTERDÃ (Reuters) - As políticas comerciais do governo dos Estados Unidos estão criando uma incerteza fundamental na economia global que pode reduzir o crescimento econômico e a inflação no curto prazo, disse o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, nesta terça-feira.

As tensões comerciais, resolvidas ou não, criam um incentivo para que as empresas e as famílias adiem os gastos, reduzindo o consumo e o investimento - um entrave para o crescimento geral, pelo menos no curto prazo, disse Knot, o membro mais antigo do Conselho do Banco Central Europeu, em uma conferência.

(Por Bart Meijer)