Instituições financeiras reduzem chances de recessão após trégua comercial entre os EUA e a China

Instituições financeiras globais aumentaram suas chances de uma recessão global e nos EUA no mês passado, já que as preocupações com as tarifas ameaçavam enfraquecer a confiança dos empresários e desacelerar o crescimento.

O Goldman também elevou sua previsão de crescimento do PIB dos EUA em 2025 em 0,5 ponto percentual, para 1%, disse em uma nota na segunda-feira.

Com a perspectiva de crescimento potencialmente melhorando, o Goldman agora espera um total de três cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve em 2025 e 2026. Ele prevê uma redução em dezembro, em vez de julho, e as demais em março e junho do próximo ano.

O Goldman havia previsto anteriormente três cortes nos juros este ano.

"A justificativa para os cortes muda de seguro para normalização, uma vez que o crescimento permanece um pouco mais firme, a taxa de desemprego aumenta um pouco menos e a urgência de suporte é reduzida", disse o Goldman.

O Barclays e o J.P. Morgan se alinharam ao Goldman Sachs na previsão de apenas um corte nos juros pelo Federal Reserve em dezembro de 2025.