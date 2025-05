IRB(Re) vê chance de pagar dividendo neste ano

Ele também afirmou que a empresa está começando o processo para desenvolver um plano de negócios de três anos, buscando crescer prêmio com rentabilidade, melhorando eficiência e redução de despesas.

"Estou liderando um 'business plan' que discutiremos a fundo no nosso processo de planejamento, que se iniciará no segundo semestre", afirmou o executivo, sem detalhar.

O diretor de Resseguros, Daniel Castillo, sinalizou melhora nos prêmios, explicando que a queda no primeiro trimestre ocorreu em parte pelo deslocamento de vigência de alguns contratos relevantes do primeiro para o segundo trimestre.

"Nós devemos ver, no decorrer do ano, esse aumento, esse prêmio sendo gerado", afirmou, ponderando, no entanto, que não se pode esquecer do desempenho no agronegócio, bastante relevante para a resseguradora.

"Não conseguimos a produção que esperávamos devido à situação do mercado.. O agro realmente nos decepcionou no sentido de que a gente pensava produzir muito mais", afirmou durante a teleconferência.

No primeiro trimestre, os prêmios retidos do IRB(Re) somaram R$974 milhões, queda de 13,4% ano a ano. Os prêmios emitidos somaram R$1,25 bilhão, declínio de 13,3% na mesma comparação.