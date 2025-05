Japonês SoftBank tem primeiro lucro anual em quatro anos

O número foi impulsionado pelos 517 bilhões de ienes registrados entre janeiro e março -- mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano anterior -- devido ao forte desempenho das participações em telecomunicações e às maiores avaliações em suas startups em estágio avançado.

A reviravolta ilustra o risco e a recompensa da abordagem do SoftBank de investir em empresas de tecnologia de alto crescimento. Entre os exemplos estão o investimento de sucesso no líder chinês de comércio eletrônico Alibaba Group. e a falência da startup norte-americana de escritórios WeWork.

O SoftBank está no meio de sua maior onda de gastos desde o lançamento de seus Vision Funds, em 2017 e 2019, desta vez visando empresas que considera líderes no desenvolvimento de inteligência artificial.

Em março, o grupo anunciou que iria adquirir a empresa norte-americana de design de semicondutores Ampere, por US$6,5 bilhões, e anunciou um novo investimento de até US$30 bilhões na OpenAI, fabricante do ChatGPT.

O SoftBank também está liderando o financiamento para o "Stargate" -- um projeto de US$500 bilhões para desenvolver data centers nos Estados Unidos. De acordo com o grupo, a maior parte do dinheiro viria de credores em esquemas de financiamento de projetos.

A escala dos compromissos levou analistas e investidores a questionarem a capacidade do SoftBank de resistir à volatilidade do mercado provocada pelas novas tarifas dos EUA.