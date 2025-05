Maior desafio de reforma do IR será encontrar compensação justa, diz Motta

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira que o maior desafio para o avanço do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5.000 será encontrar uma "compensação justa" a fim de não prejudicar o país.

Falando no evento Lide Brazil Investment Forum 2025, em Nova York, Motta apontou que a discussão sobre a reforma do IR deve se estender por todo o primeiro semestre, projetando que a pauta poderá ser analisada pelos parlamentares no início do semestre seguinte.

"Nosso maior desafio é encontrar uma compensação justa para que não tenhamos nenhuma medida sendo tomada que venha a prejudicar o crescimento econômico do nosso país", disse Motta.