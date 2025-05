Minério de ferro sobe com trégua comercial entre EUA e China, mas cautela limita ganhos

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro atingiram nesta terça-feira uma máxima de mais de duas semanas, apoiados por uma trégua comercial temporária entre os EUA e a China, embora a cautela em relação a um acordo final e a demanda potencialmente mais lenta no curto prazo tenham limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,06%, a 714,5 iuanes (US$99,34) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu seu maior valor desde 24 de abril, a 727 iuanes.