Ministro das Finanças do Japão quer discutir câmbio com Bessent no G7

"Se as circunstâncias permitirem, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para me reunir com o secretário do Tesouro Scott Bessent e continuar a discutir o câmbio", disse ele.

O Japão e os Estados Unidos concordaram em manter a espinhosa questão das taxas de câmbio separada das negociações comerciais diretas, deixando essa questão para as conversas entre seus ministros das Finanças.

Na coletiva de imprensa desta terça-feira, Kato disse que se a reunião com Bessent for realizada, eles podem naturalmente discutir o câmbio como parte das negociações tarifárias do Japão com os Estados Unidos.

Kato e Bessent se reuniram pela última vez em 24 de abril em Washington, onde concordaram em continuar o diálogo "construtivo" sobre a política cambial, mas não discutiram a definição de metas ou uma estrutura para controlar os movimentos do iene.

O foco do presidente dos EUA, Donald Trump, em lidar com o déficit comercial e suas críticas anteriores ao iene fraco do Japão aumentaram as preocupações do mercado de que Tóquio enfrentará pressão para fortalecer o iene em relação ao dólar.

