Nubank tem crescimento de 37% no lucro ajustado do 1º tri

O resultado, que foi impactado positivamente em US$47 milhões antes dos impostos devido à uma revisão de créditos fiscais, também ficou ligeiramente abaixo do consenso divulgado pela empresa, de US$614 milhões.

O diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago, disse à Reuters que o desempenho se deu principalmente pela maior rentabilidade no Brasil, seu principal mercado, com o aumento da carteira de empréstimo pessoal e maior "alavancagem de balanço".

O Nubank, que também possui operações na Colômbia e no México, afirmou que a receita total chegou a US$3,2 bilhões, um aumento de 19% ano a ano.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado ficou em 27%, alta de 4 pontos percentuais em relação ao ano anterior, mas queda de 2 pontos percentuais frente ao registrado no último trimestre de 2024.

O banco digital encerrou o primeiro trimestre com uma carteira de crédito de US$24,1 bilhões, crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

A taxa de inadimplência acima de 90 dias, por sua vez, atingiu 6,5%, acima do patamar de 6,3% apurado no mesmo trimestre do ano passado, mas recuando em relação ao trimestre anterior, quando a taxa estava em 7%.