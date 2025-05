Petróleo sobe mais de US$1,60 por barril com cortes de tarifas e perspectivas econômicas

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços futuros do petróleo subiram mais de US$1,60 por barril nesta terça-feira, impulsionados por um corte temporário nas tarifas entre Estados Unidos e China e por um relatório de inflação melhor do que o esperado.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,63 por barril, com alta de US$1,67, ou 2,57%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou a US$63,67, com alta de US$1,72, ou 2,78%.