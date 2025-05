Preços ao consumidor nos EUA têm leve alta em abril

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice subiu 0,2% no mês passado, de 0,1% em março. O chamado núcleo da inflação ao consumidor teve alta de 2,8% nos 12 meses até abril, depois de subir 2,8% em março.

Os dados provavelmente capturam apenas as tarifas adotadas antes do anúncio do "Dia da Libertação" do presidente Donald Trump em 2 de abril, incluindo a duplicação dos impostos relacionados ao fentanil sobre todas as importações chinesas para 20%, além de uma taxa de 25% sobre carros e caminhões leves importados,

Enquanto Trump, em abril, suspendeu por 90 dias a maioria de suas tarifas específicas para cada país, uma tarifa geral de 10% sobre quase todas as importações permaneceu em vigor. Economistas disseram esperar que o impacto das tarifas sobre os preços comece a aparecer significativamente a partir do relatório de inflação de maio.

No fim de semana, os EUA e a China deram um passo importante para diminuir a tensão de sua guerra comercial, com Washington concordando em reduzir as tarifas sobre os produtos chineses para 30% nos próximos 90 dias. As tarifas sobre os produtos norte-americanos importados pela China diminuirão de 125% para 10%.

Economistas ainda esperam que a inflação aumente este ano por causa das tarifas, mas provavelmente não de forma tão acentuada quanto haviam previsto antes da trégua de 90 dias entre as duas maiores economias do mundo, permitindo que o Federal Reserve mantenha sua postura de esperar para ver.

Eles também consideram que o abrandamento das tensões comerciais ajudará a economia dos EUA a evitar uma recessão, embora o crescimento provavelmente seja lento este ano.