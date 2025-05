Representante comercial dos EUA diz que tarifa universal de 10% reconstruirá manufatura do país

O negociador-chefe de comércio dos EUA, que acaba de voltar de discussões no fim de semana com autoridades chinesas na Suíça, disse que se reunirá com o ministro do Comércio sul-coreano nos próximos dias e com ministros de outros países asiáticos que participarão da reunião da Apec.

"Estamos felizes em agir tão rapidamente quanto as outras partes estiverem dispostas a agir", disse Greer, citando os acordos firmados nos últimos dias com China, Reino Unido e as recentes conversas com a Suíça. "Estamos nos movendo o mais rápido possível com pessoas que querem ser ambiciosas."

Ele deixou claro que as tarifas de 10% impostas a quase todos os países por Trump em 2 de abril permanecerão em vigor, observando que Trump havia feito campanha com a promessa de instituir uma tarifa universal e uma tarifa um pouco mais alta sobre a China.

"É mais ou menos onde estamos agora", disse ele, acrescentando que os EUA continuarão trabalhando com parceiros confiáveis para acomodar as cadeias de suprimentos, como visto no acordo comercial da semana passada com o Reino Unido.

"Queremos apenas garantir que tenhamos cadeias de suprimentos seguras (e) que tenhamos o máximo possível de produção no país. E, com uma tarifa global de 10%, isso ajudará a reduzir o déficit comercial, que é o principal impulsionador de todo o programa, mas também a reestabelecer a produção e criar condições comerciais justas com nossos parceiros", disse.

Ele disse que Trump considerará "uma abordagem diferente" se a China tomar medidas para interromper as remessas de fentanil e medicamentos precursores.