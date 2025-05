Suspeito de chefiar tráfico de drogas no Complexo da Maré é morto em operação policial no Rio

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - As principais vias expressas do Rio de Janeiro foram impactadas nesta terça-feira por uma operação policial que resultou na morte de um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Complexo da Maré, identificado como Thiago da Silva Folly.

O suposto líder, conhecido como TH da Maré, aparecia na lista dos mais procurados do Estado do Rio. Dois homens que seriam seguranças dele também morreram em uma troca de tiros dentro de uma casa na comunidade onde estavam aliados de TH, segundo a polícia.