Trump diz que os preços de "praticamente tudo" estão em baixa e pede que Fed reduza juros

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repetiu nesta terça-feira seu apelo para que o Federal Reserve reduza a taxa de juros, dizendo que os preços da gasolina, dos mantimentos e de "praticamente tudo" estão em baixa.

"Não há inflação, e os preços da gasolina, da energia, dos mantimentos e de praticamente tudo estão em BAIXA!!! O FED tem que baixar os JUROS, como fizeram a Europa e a China", disse Trump no Truth Social.

"O que há de errado com o Powell Atrasado Demais? Não é justo com os Estados Unidos, que estão prontos para florescer? Só deixe acontecer, será uma coisa linda!", acrescentou Trump, repetindo as críticas ao chair do Fed, Jerome Powell.