Trump garante promessa de investimento saudita de US$600 bi em viagem pelo Golfo

"Como resultado (...) quando sauditas e norte-americanos unem forças, coisas muito boas acontecem e, na maioria das vezes, grandes coisas acontecem quando essas joint ventures acontecem", disse ele antes da chegada de Trump.

Trump foi visto conversando com o governador do fundo soberano da Arábia Saudita, Yaser al-Rumayyan; com o presidente-executivo da Aramco, Amin Nasser; e com Falih, enquanto visitava um salão que exibia modelos de projetos de desenvolvimento vistosos e multibilionários do reino.

Trump chamou o príncipe herdeiro saudita de amigo e disse que eles têm um bom relacionamento, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, acrescentando que o investimento saudita ajudará a criar empregos nos EUA.

Entre os líderes empresariais presentes no fórum de investimentos estavam Larry Fink, presidente-executivo da empresa de gestão de ativos BlackRock; Stephen A. Schwartzman, presidente-executivo da gestora de ativos Blackstone; e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

(Reportagem de Gram Slattery, Pesha Magid, Yousef Saba, Federico Maccioni e Nafisa Eltahir em Riad e Maha El Dahan em Dubai)