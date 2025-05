Vendas no varejo crescem 0,4% em abril sobre um ano antes, aponta Stone

"Embora alguns indicadores mostrem certa estabilidade, o cenário geral ainda é de desaceleração da atividade econômica. Por isso, é prematuro falar em reversão dessa tendência -- será preciso acompanhar os próximos meses para entender se há, de fato, uma mudança no ritmo da economia", acrescentou Calvelli.

Na análise mensal, apenas um de oito segmentos analisados pela Stone mostrou queda em abril, o de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo, que recuou 2,2%.

Os demais segmentos, que incluem Livros, Jornais, Revistas e Papelaria; Material de Construção; Tecidos, Vestuário e Calçados; e Móveis e Eletrodomésticos, subiram entre 0,2% e 7%.

Já no comparativo anual, o segmento de Combustíveis e Lubrificantes teve o melhor desempenho, com alta de 5,8%, seguido por Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (4,0%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (3,3%). O restante caiu entre 1,5% e 3,2%, com exceção de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria, que permaneceu estável.

"Apesar da leve melhora observada na maioria dos setores em abril, as altas não foram suficientes para compensar as quedas registradas no mês anterior", disse Calvelli. "De forma geral, o varejo ainda opera em ritmo lento, sem sinal claro de recuperação sustentada."

A Stone afirmou ainda que em abril o comércio digital teve alta mensal de 5,3%, enquanto o físico apresentou crescimento de 0,3%. Já no comparativo anual, o comércio digital retraiu 4,8% e o físico avançou 1,3%.