Yduqs está de olho em consolidação, mas momento requer "conservadorismo"

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de ensino superior Yduqs segue avaliando o mercado de educação do Brasil como fragmentado e está aberto a consolidações, mas avalia que o momento atual, com juros a 14,75%, exige "conservadorismo", disse o presidente-executivo da companhia, Eduardo Parente, nesta terça-feira.

"É uma indústria pouco consolidada, e achamos que tem espaço (para consolidação), mas fazer coisas com dinheiro a juros a mais de 14% é muito difícil", afirmou o executivo em conferência com analistas após a publicação do resultado da empresa na noite da véspera.

"Ação com ação estamos abertos há algum tempo, mas não vamos fazer a qualquer preço, chegamos a ter algumas conversas no passado...mas hoje não tem nada super ativo", disse o executivo, sinalizando disposição da empresa para eventual transação por meio de troca de ações.