Ações europeias recuam após quatro sessões de alta e balanços decepcionam

A alta havia começado na quinta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo comercial com o Reino Unido, e continuou depois que Pequim e Washington concordaram com uma pausa de 90 dias na maioria das tarifas impostas entre si em abril.

"Trata-se de uma realização de lucros padrão. Investidores europeus estão abordando algumas das notícias sobre tarifas globais com um pouco mais de ceticismo saudável em comparação com investidores dos EUA, e o mercado está fazendo uma pequena pausa", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

O STOXX 600 está bem acima do nível do início de abril, quando Trump lançou suas tarifas universais sobre parceiros comerciais, levando a uma liquidação global.

O setor de saúde foi o que mais pesou no índice de referência, com queda de 1,5%. A Alcon registrou sua maior perda em um dia desde março de 2020, depois de não atender às expectativas de resultados trimestrais e revisar sua perspectiva para 2025 para refletir o impacto das tarifas dos EUA.

A maioria dos setores encerrou o dia em baixa, embora o de bancos tenha subido 1,4%, sendo negociado no nível mais alto desde agosto de 2010.

Os balanços permaneceram no centro das atenções, com investidores atentos a pistas sobre como as empresas estão planejando enfrentar o ambiente econômico incerto.