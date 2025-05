Actis e GIC propõem oferta de fechamento de capital da Serena Energia a R$11,74/ação

SÃO PAULO (Reuters) - Fundos das gestoras Actis e GIC concordaram em realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fechamento de capital da Serena Energia e saída da companhia do Novo Mercado da B3, anunciou a geradora renovável de energia em fato relevante nesta quarta-feira.

O preço para cada ação objeto da OPA é de R$11,74, de acordo com o documento, representando um prêmio de 122,3% em relação à cotação das ações no encerramento do primeiro pregão do ano, e um prêmio de 24,6% sobre o preço médio ponderado das ações nos 30 dias anterior à data atual.

Ainda na operação, a Tarpon, que detém o equivalente a 20,3% do capital social total da Serena Energia, deve vender a totalidade de suas ações na OPA, apontou o fato relevante.