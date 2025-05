Americanas tem prejuízo de quase R$500 mi no 1º tri

A receita líquida da companhia recuou 17,4% na base anual, para R$3,06 bilhões, com o efeito do descasamento entre o mês da Páscoa em 2025 e 2024, que impactou as vendas no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado.

(Reportagem de Luciana Magalhães e Patricia Vilas Boas)