Aramco diz ter acordos de até US$90 bi com EUA em meio à turnê de Trump no Golfo

DUBAI (Reuters) - A Saudi Aramco disse nesta quarta-feira que assinou 34 acordos preliminares com grandes empresas norte-americanas, potencialmente no valor de até US$90 bilhões, em um esforço para aprofundar seus laços comerciais com os Estados Unidos após a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao país.

O anúncio foi feito um dia após a Arábia Saudita prometer US$600 bilhões em investimentos nos EUA.

Ainda assim, a maioria dos acordos listados pela gigante estatal do petróleo eram memorandos de entendimento sem um valor associado. Alguns acordos também foram anunciados anteriormente, como o acordo para a compra de 1,2 milhão de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano por duas décadas da NextDecade .