Azul tem prejuízo líquido ajustado de R$1,82 bi no 1º tri

Sem ajustes, a Azul teve resultado líquido positivo no primeiro trimestre de R$783 milhões, revertendo prejuízo de R$1,12 bi de um ano antes.

A companhia, até agora a única empresa aérea em operação no país que não precisou recorrer a um processo de recuperação judicial para reestruturar suas finanças, terminou março com uma alavancagem financeira de 5,2 vezes ante 3,7 vezes um ano antes.

Segundo a empresa, se for considerada a conversão de parte de dívida da empresa que vence em 2029 e 2030 em ações, parte do plano de reestruturação que tem sido negociado com credores há meses, a alavancagem da Azul no período teria sido de 4,4 vezes. A Azul afirmou que o aumento na alavancagem ocorreu em função da desvalorização do real ante o dólar e seus impactos sobre a dívida.

A Azul terminou março com R$3,3 bilhões em caixa, queda de 19% ante o final do ano passado, e uma dívida bruta de R$34,7 bilhões.

No trimestre, a frota da Azul foi incrementada com três aeronaves ante o final de março do ano passado, com 184 aviões em utilização.

(Por Alberto Alerigi Jr.)