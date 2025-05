Brasil avalia emissão inédita de títulos soberanos em iuanes no mercado chinês, dizem fontes

A estratégia ganhou força em meio à guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e foi reforçada pela visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim, encerrada na quarta-feira com uma série de anúncios de investimentos chineses e um acordo de swap cambial entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China.

O Tesouro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade do tema, afirmou que uma emissão soberana em iuanes faria sentido diante da expansão do mercado financeiro chinês, destacando que o Tesouro avalia regularmente oportunidades de emissão em moedas diferentes do dólar.

"Como não há ainda uma decisão definitiva, difícil avaliar o 'timing' e se seria algo para este ano, para um futuro próximo ou se seria algo mais para o futuro", disse.

No seu plano anual de financiamento deste ano, o Tesouro destacou a continuidade da priorização de emissões externas em dólares, com o objetivo de manter uma curva de juros soberana eficiente e fornecer referência para emissões de empresas brasileiras no exterior.

Em fevereiro, o país captou US$2,5 bilhões com a emissão de um novo título soberano de 10 anos na moeda norte-americana.