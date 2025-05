Casas Bahia eleva prejuízo a R$408 mi no 1º tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia elevou seu prejuízo líquido para R$408 milhões no primeiro trimestre, contra perda de R$261 milhões na mesma etapa do ano passado, com a piora no resultado financeiro, apesar de um desempenho operacional positivo no período.

Dentro da estratégia da companhia, a varejista fechou 21 lojas em abril, informou o diretor financeiro da Casas Bahia, Elcio Ito, à Reuters, após a abertura de uma unidade nos primeiros três meses de 2025.