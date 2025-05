CVC deve desacelerar abertura de lojas em 2025, mas seguirá acima da média

SÃO PAULO (Reuters) - O maior grupo de viagens do país, CVC, deve abrir um número de lojas menor este ano do que as aberturas de 2024, mas deve se manter acima da média histórica, de cerca de 100 pontos, afirmou o presidente-executivo da empresa, Fabio Godinho, nesta quarta-feira.

"Deveremos crescer ainda muito acima da média história que tínhamos de antes da pandemia, que era por volta de 100 lojas (por ano)", afirmou o executivo durante conferência com analistas após a publicação dos resultados de primeiro trimestre da empresa na noite da véspera.

"Mas (as aberturas de 2025) devem ser menores do que foi ano passado", acrescentou. Em 2024, a CVC abriu 301 lojas, atingindo 1.492 pontos em operação, a maioria no Brasil.